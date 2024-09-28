أربعة واجبات مهمة تجاه الوطن

الوطن هو الحضن الذي يجمعنا، والمكان الذي يمنحنا الهوية والأمان. إن حب الوطن لا يقتصر فقط على العاطفة والمشاعر، بل يمتد ليشمل الواجبات التي يجب على كل مواطن الالتزام بها؛ للحفاظ على سلامة واستقرار هذا الكيان الذي ننتمي إليه.