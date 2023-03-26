بالكفاية تبقى وتدوم

ومن المحزن أن هذه الممارسة التي تتنافى مع قواعد الإسلام تزداد بصورة واضحة في شهر رمضان الكريم؛ فموائدنا تمتلئ يوميًّا بأصناف متعددة من المأكولات والمشروبات، يكون مصير غالبيتها في نهاية اليوم صناديق النفايات؛ لذلك ما أحوجنا إلى أن نتذكر نعم الله علينا، وأن نتوقف عن تلك العادة الضارة، ونراجع أنفسنا، ونحمد الله تعالى على ما وهبنا إياه، مع الأخذ في الاعتبار أن مسؤوليتنا لا تقتصر على مجرد تصرفاتنا، بل نحن مسؤولون عن أبنائنا، وتعويدهم على الأخلاق الفاضلة، وأن نكون قدوات صالحة لهم؛ لأنهم يتأثرون بما يرونه في منازلهم، ويحتفظون بما تعلموه من والديهم.