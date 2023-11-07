غزة في أنفاق السقوط الغربي!

إن ما حدث ويحدث في غزة هو أكبر من ردة فعل على هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، ويؤكد ذلك هذا القصف العشوائي القاسي الذي يستهدف تطبيق سياسة الأرض المحروقة، دون اعتبار للقوانين الدولية (المزعومة) ولا لاتفاقيات جنيف التي نظّمت علاقة الدول مع بعضها وحمت المدنيين عند الحرب من القتل أو التهجير، كما يؤكده ما أعلنه نتنياهو؛ حول نية إسرائيل تغيير خريطة المنطقة، وما أعلنه وزير التراث الإسرائيلي المتطرف عميحاي إلياهو؛ حين قال ببذاءة: "إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، وبالنسبة للمختطفين، فالحرب لها أثمان، وقطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، بل علينا إعادة بناء المستوطنات فيه"!!، وكيف نستغرب تلك البربرية الشيطانية ممّن قال وزير دفاعهم غالانت؛ "إن الفلسطينيين حيوانات بشرية"؟