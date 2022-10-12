البنية التحتية والنهضة العمرانية

ولو سلّطنا الضوء على أوضاع البنية التحتية ومعاييرها في دول العالم المتقدم والدول المتأخرة؛ لوجدنا بينهما فجوة كبيرة وفارقًا واضحًا من حيث قوة البناء والتصاميم والمعايير؛ حتى باتت دولٌ مضرب المثل في روعة البنى التحتية، وأخرى على عكسها تمامًا، مع الأخذ بعين الاعتبار قابلية الدول والمدن المتطورة من حيث البنى التحتية لجذب واحتواء الاستثمارات الضخمة والمشاريع السياحية والترفيهية والصناعية والتجارية؛ على عكس الدول المتأخرة وما تعانيه من رداءة البنى التحتية؛ وبالتالي مقومات سياحية وصناعية واستثمارية وتجارية لا تذكر.