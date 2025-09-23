حضرموت والمملكة.. تاريخ من الوفاء وشراكة تصنع المستقبل

الولاء والوفاء يجسدان عمق العلاقات التاريخية بين حضرموت والمملكة العربية السعودية في يومها الوطني. فعندما دخل الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – مدينة جدة في عام 1925م، اتجه إلى بيت آل باناجه الحضرمي، حيث اجتمع فيه بوجهاء وأعيان جدة في لقاء يفيض دلالة على قوة الروابط وأصالة الاحترام المتبادل. لم يكن ذلك الموقف حدثاً عابراً، بل مشهداً يؤرخ لبداية شراكة راسخة بين القيادة السعودية وأبناء حضرموت، الذين حملوا على عاتقهم منذ البدايات أمانة المشاركة في صياغة المشروع الوطني الكبير.