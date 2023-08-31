التنفيذي الذي قاد شركة وطنية لقائمة أفضل 4 شركات الطيران بالعالم

هناك حقيقة أخرى لابد من الإشارة لها، وهي أن طيران ناس لم يستورد النجاح، بل صنعه محلياً، ومن يسعى للاطلاع على الأرقام سيدرك أن طيران ناس شركة قائمة على الكفاءات السعودية في كافة قطاعاتها، فلديها برنامج طياري المستقبل لتخريج الطيارين للعمل على طائراتها في وظيفة مساعد الطيار، وبرنامج مهندسي المستقبل الذي يعمل على تدريب مهندسي الطائرات، ويوطن وظائف المرحلين الجويين، كما أنها أول شركة طيران سعودية فتحت المجال أمام المرأة للعمل في قطاع الضيافة الجوية.