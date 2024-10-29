أصحاب عقليات النمو وعقليات الجمود

وفي المقابل، نجد أن أصحاب عقليات الجمود قدراتهم ثابتة، ومعرفتهم تقليدية، ولا تجد أي نمو في حياتهم. أصحاب هذه العقليات يخافون من الفشل، ويبتعدون عن الصعوبات والتحديات، ويخافون من التغيير والتنمية، ويغلب على حياتهم الحذر المبالغ فيه.. وهذا يؤدي إلى قلة إنجازاتهم، وندرة مشاركتهم في تطوير أنفسهم ومَنْ حولهم.