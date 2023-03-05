إنسانيتنا ووحشيتهم

منذ بداية هذه الحرب، التي تسمِّيها موسكو بالعملية الخاصة، أدركت قيادة المملكة أنه ستكون لهذه الحرب انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في العالم، ولهذا دعت قيادة المملكة إلى حل النزاع سلميًا، وإلى عدم توظيفه لغايات سياسية وتجارية، وضمن هذه الرؤية، التي تشاركها فيها دول كثيرة، اتخذت المملكة موقفًا متميزًا وشجاعًا من خلال الدعوة إلى الانسحاب الروسي، وأعربت عن استعدادها للتوسط في إنهاء هذا الصراع، لكنها في الوقت ذاته رفضت أي محاولات للضغط عليها ومساندة الموقف الغربي بحسب شعار "إما معنا وإما ضدّنا" الذي رفعته إدارة الرئيس السابق جورج بوش في غزو العراق، وما ترتب على هذا الغزو من تدمير لقدرات العراق وفتح المجال أمام النظام الإيراني للتوسع والتمدد في المنطقة العربية، إلى حد تهديد أمن المملكة من خلال عصابات الحوثيين الطائفية.