حين يحبسنا الآخرون في قوالبنا القديمة

فالأب الذي ما زال يخاطب ابنه بلهجة الطفولة لا يرى الرجل الذي أصبح عليه، بل يحدّث الطفل الذي كانه. والأم التي تظن أن ابنتها لا تزال بحاجة لتوجيه دائم، تنسى أنها أمام امرأة نضجت بما يكفي لتختار وتخطئ وتتعلم. وصديقة قديمة ما زالت تراكِ بتلك الحساسية الأولى، تتعامل معك كما لو أنك لم تتجاوزي هشاشتك بعد. وحتى في بيئة العمل، هناك من لا يرى فيك سوى المتدرّب الذي بدأ للتو، متناسياً التجارب والمواقف التي صقلتك. بل إننا أحياناً نقسو على أنفسنا بالطريقة ذاتها، حين نحاكم ذواتنا الجديدة بعيننا القديمة، ونُعيد تذكير أنفسنا بأخطاء تجاوزناها منذ زمن، وكأننا نخشى الاعتراف بأننا تغيّرنا فعلاً.