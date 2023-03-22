المطاعم وأجواء رمضان
نعيش هذه الأيام بداية إطلالة شهر رمضان الكريم، الذي ينتظره المسلمون بكل شوق ومحبة.. ولا يخفى على الجميع أن هذا الشهر يحمل روحانية خاصة جدًّا، تتطلب زيادة العمل الصالح قدر المستطاع، والابتعاد عن الملهيات التي تشغل الإنسان عن التزود بأعمال البر والإحسان.
وبحكم أن أصوات الغناء تعطي الإنسان طربًا، و تأخذ حيزًا كثيرًا من وقته؛ ما يجذبه عن الإكثار من الأعمال الصالحة، منها قراءة القرآن، وبخاصة عندما تكون تلك الأصوات الطربية في مكان عام، كالكافيهات والمطاعم؛ إذ يستحسنها الكثير، وتجذبهم إلى أوقات متأخرة؛ ما يضيع عليهم فرصة التزود من الخير الذي ينتظرنا في هذا الشهر الفضيل؛ لذلك أتمنى أن يتم منع بث الأغاني طوال شهر رمضان في جميع المطاعم والكافيهات، خاصة أن بعض تلك المواقع يبالغ في رفع الصوت؛ ما يسبب حرجًا للكثير في هذا الشهر الفضيل.
أنا متأكد أن أصحاب المطاعم والكافيهات على درجة عالية من الوعي والإدراك، وتقدير خصوصية هذا الشهر.. ولكن من باب "ذكِّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين".
ونحن في هذا الشهر الكريم نستذكر جهود بلادنا المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في دعم وتطوير مشاريع الحرمين الشريفين كافة، حتى أصبحت -ولله الحمد- أعظم عمارة على مَرّ التاريخ، خلاف الحرص على سلامة قاصدي وزوار بيت الله الحرام.. راجين من الله -عز وجل-أن يجزل لهما المثوبة، وأن يمدهما بنصره، إنه سمع مجيب.