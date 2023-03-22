المطاعم وأجواء رمضان

وبحكم أن أصوات الغناء تعطي الإنسان طربًا، و تأخذ حيزًا كثيرًا من وقته؛ ما يجذبه عن الإكثار من الأعمال الصالحة، منها قراءة القرآن، وبخاصة عندما تكون تلك الأصوات الطربية في مكان عام، كالكافيهات والمطاعم؛ إذ يستحسنها الكثير، وتجذبهم إلى أوقات متأخرة؛ ما يضيع عليهم فرصة التزود من الخير الذي ينتظرنا في هذا الشهر الفضيل؛ لذلك أتمنى أن يتم منع بث الأغاني طوال شهر رمضان في جميع المطاعم والكافيهات، خاصة أن بعض تلك المواقع يبالغ في رفع الصوت؛ ما يسبب حرجًا للكثير في هذا الشهر الفضيل.