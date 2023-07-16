خابت علاقةٌ "الخمرُ" قاسمها المشترك..!

الحملة الوطنية لمحاربة كل ما يؤثر على العقل، التي بدأت ونسأل الله أن تستمر، حققت الكثير من النتائج. لا يمر يوم إلا ونسمع عبارة (تم القبض)، التي تخبرنا جميعًا بأن العيون الساهرة على أمن هذا الوطن الغالي لا تنام.. تبحث عن المفسدين والمخربين وأهل الفسق والفجور، وتحاسبهم، وتمنع انتشار فسادهم في مجتمعنا النقي الطاهر.