92 عامًا.. تاريخ يُسطر وحاضر يشهد ومستقبل واعد

تحتفل السعودية هذا العام باليوم الوطني، وقد أرست دعائم البناء والتطور والنماء مستشرفةً آفاق المستقبل برؤية استراتيجية قد آتت أكلها، وأينعت ثمارها، وبانت ملامحها، وظهرت معالمها، وهو ما نشهده من تكامل بين جميع القطاعات المختلفة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال التطور والتغير في كل مناحي الحياة، والتغير الكبير في سمات المجتمع وأيديولوجياته وتوجهاته، فضلًا عن التطور الاقتصادي والعبور إلى شاطئ الأمان في كل الأزمات التي يمر بها العالم، واضعةً نصب عينيها تنمية الإنسان وتغيير طريقة التفكير وقدرة المواطن السعودي على مواكبة العالم وتحقيق غاياته المستقبلية.