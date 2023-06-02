وإذا تحدثتُ عن التطورات التي شهدها الجسر في زمن الرؤية فهي كثيرة ومتنوعة، الهدف منها تسهيل الإجراءات وتخفيفها إلى حدها الأدنى، وظهر ذلك ـ على سبيل المثال ـ في تقديم خدمات الدفع الإلكترونية المقدمة عبر تطبيق "جسر" لتوفير حلول رقمية عبر بوابات إلكترونية متكاملة وتلقائية التشغيل، تمنح المسافرين القدرة على الدفع، وعبور بوابات الرسوم في الجانبين بسهولة وسلاسة، دون الحاجة إلى التوقف للسداد النقدي، وهو مشهد مغاير تمامًا لما كنا نراه في محيط الجسر في وقت سابق من تكدس السيارات وازدحامها، خاصة في المناسبات؛ ما دفع الكثيرين إلى إلغاء سفرهم عبر الجسر، أو البحث عن وسيلة سفر أخرى.