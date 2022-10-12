التدريب وحاسة البصر

الكثير من الناس ربما يجد بعض الصعوبات في التعامل مع المكفوفين. وأنا أقول إن هذا ليس لنقص في المكفوفين من ناحية الفَهْم أو ما شابه، لا، إنما هذا يكون أصلاً قصورًا من ناحية الناس الذين لا يستطيعون التعامل بشكل جيد أو متوازن مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية؛ فنجد مثلاً أن الكثير ممن يحادث الكفيف يقوم برفع صوته! وبعضهم الآخر يستعمل الإشارات في حديثه! وآخرين يستعملون بعض الكلمات، مثل: انظر، أو بعض الصفات، مثل: هذا لونه أحمر، هذا ذو الشكل الدائري!! فأنت حتى ولو شرحت الشكل الدائري، أو ساعدت الضرير فعلاً في التعرف عليه، قد يجد الضرير شيئًا من الصعوبة في التعرف عليه، خاصة في تطبيقات الحاسب الآلي على سبيل المثال، وغير ذلك.. إلى آخر هذه الأخطاء التي تبقى دليلاً على أن المجتمع ليس بالوعي الكافي للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.