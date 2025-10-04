يوميات حضوري ..!!

شغل خلال الفترة الماضية الناس ومنسوبي ومنسوبات المدارس تفعيل تطبيق برنامج حضوري ، والذي يُلزم منسوبي المدارس من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات بضرورة البقاء في المدارس 7 ساعات ، ويبدأ تسجيل الحضور من الساعة 6.15 ص حتى الساعة 6.45 ص ، وما بعد ذلك التوقيت يعتبر منسوبي المدارس متأخرين ..!! ووقت الانصراف عند الساعة 1.15 م ، وبعض المدارس كالمرحلتين المتوسط والثانوي يكون خروج الطلاب والطالبات قريبة من موعد خروج منسوبيها من معلمين/ ات ، وإداريين/ ات ، بينما المدارس الابتدائية ، خاصةً الطفولة المُبكرة ، فينتهي الدوام في كثير من مدارسها عند الساعة الحادية عشر والنصف ، وبالتالي يتم إلزام منسوبيها بالبقاء في المدرسة حتى الساعة 1.15 كي يكملون 7 ساعات دوام ..!!
وعند تعطيل تطبيق حضوري ، ومن الطبيعي بداهةً كون منسوبي المدارس من معلمين ومعلمات على مستوى المملكة ، بخلاف الإداريين والإداريات ( وعددهم بحسب آخر إحصائية 504 ألف تقريباً ، يدخلون في وقتٍ واحد لإثبات الحضور ، وحينما يتعطل التطبيق ، تطلب بعض إدارات التعليم من المعلمين والمعلمات رفع تذكرة دعم فني عبر تطبيق حضوري ، ومن المعلوم بداهةً بأنه حين تعطل حضوري ، تتعطل معه كل خدماته ، بما فيها الدعم الفني ..!! إذ كيف نتجاهل أن إشغال المعلمين والمعلمات بمشاكل تعطل التطبيق يشغلهم عن متابعة حصصهم الدراسية ؟! فضلاً عن أن الوزارة نفسها لم تستطع معالجة تعطل التطبيق اليومي طوال الفترة الماضية بشكل إيجابي من كافة جوانبه ، الأمر الذي يجعل من عودة السجلات الورقية ضرورة حتمية لا غِني عنها ، خاصةً في حالة تعثر التطبيق في أيامٍ متفرقة خلال الدوام ..!!
وخِتاماً .. نأمل ونتمنى من مسؤولي وزارة التعليم إعطاء صلاحيات لمديري المدارس في السماح لبعض المعلمين والمعلمات ـ لا سيما ممن يعملون في القرى والمدن البعيدة عن مقار سكنهم وألا كلهم سواءً بسواء ..! ـ ممن ينتهي جدولهم الدراسي مُبكراً ، كما كان يأمل المعلمون والمعلمات من منسوبي المدارس على وزارة التعليم أن يكون التطبيق ( تطبيق حضوري ) كتجربة مبدئية على مراحل ، وأن يكون بشكل تدريجي حتى يتم تفادي مشاكله وأعطاله ، كي يتم تطبيقه بشكلٍ متكامل ، والله الموفق لكل خيرٍ سبحانه ..!