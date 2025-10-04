يوميات حضوري ..!!

وعند تعطيل تطبيق حضوري ، ومن الطبيعي بداهةً كون منسوبي المدارس من معلمين ومعلمات على مستوى المملكة ، بخلاف الإداريين والإداريات ( وعددهم بحسب آخر إحصائية 504 ألف تقريباً ، يدخلون في وقتٍ واحد لإثبات الحضور ، وحينما يتعطل التطبيق ، تطلب بعض إدارات التعليم من المعلمين والمعلمات رفع تذكرة دعم فني عبر تطبيق حضوري ، ومن المعلوم بداهةً بأنه حين تعطل حضوري ، تتعطل معه كل خدماته ، بما فيها الدعم الفني ..!! إذ كيف نتجاهل أن إشغال المعلمين والمعلمات بمشاكل تعطل التطبيق يشغلهم عن متابعة حصصهم الدراسية ؟! فضلاً عن أن الوزارة نفسها لم تستطع معالجة تعطل التطبيق اليومي طوال الفترة الماضية بشكل إيجابي من كافة جوانبه ، الأمر الذي يجعل من عودة السجلات الورقية ضرورة حتمية لا غِني عنها ، خاصةً في حالة تعثر التطبيق في أيامٍ متفرقة خلال الدوام ..!!