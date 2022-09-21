بالولاء والانتماء نُجسِّد شكر قيادتنا الرشيدة

لم يمضِ وقت طويل حتى انطلقت الدولة الجديدة في فضاءات النهضة والتطور بعد أن استكملت ترتيب أوضاعها الداخلية، واستتب لها الأمن، وعم الاستقرار، وانزاح الخوف من الصدور. وما هي إلا سنوات قلائل حتى بدأت السعودية تشق طريقها بقوة نحو التطور والنماء؛ فحجزت لها مكانًا بين الدول المتقدمة، وباتت في وقت قياسي في مقدمة دول المنطقة والعالم التي لا يمكن تجاوزها أو تجاهل رأيها بحال من الأحوال.