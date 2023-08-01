الباحة جميلة.. ولكن!!

ولأن المثل يقول "الزين ما يكمل" فإن ما يعاب على هذه المواقع قلة المواقف؛ ما شكَّل ازدحامًا شديدًا في الطرق المؤدية إلى تلك الحدائق والمتنزهات، وأصبح كثير من قائدي السيارات يضطرون للوقوف على جانبَي الطريق؛ الأمر الذي يتسبب في الاختناقات المرورية؛ فيقف رجال المرور بالساعات لتنظيم الحركة، بينما يعاود الكثيرون من الزوار والسياح البحث عن مكان آخر. وقد تتكرر المشكلة فيه أيضًا.