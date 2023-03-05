يوم العَلَم.. ترسيخ الافتخار والتباهي

وعندما تُوجِّه القيادة الرشيدة بتخصيص يوم سنوي للاحتفاء بالعَلَم السعودي فهي هنا تسعى إلى تعزيز الولاء والانتماء إلى هذا الوطن، وترسيخ الافتخار والتباهي بأمجاده الضاربة في جذور التاريخ، والتأكيد لمن يهمه الأمر أن هذا التاريخ صنعه الإنسان السعودي متسلحًا بعزيمة لا تلين، وإرادة من فولاذ، وأن هذا الإنسان قادرٌ على مواصلة مشوار الأجداد، وهو ما تحقق اليوم على يدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي أهدى الوطن رؤية 2030؛ فحوّل من خلالها بوصلة البلاد صوب التقدم والازدهار العالمي، باعتراف المنظمات الدولية، التي رأت أن السعودية تعيد اكتشاف "السعودية الثالثة"، والبداية من آخر نقطة وصل إليها المبدعون في العالم.