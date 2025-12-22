ليموزين الرياض.. واجهة غير حضارية

تعتبر سيارة الأجرة أو "الليموزين" أول مشهد يراه المسافر عند دخوله لأي مدينة بمجرد انتهائه من إجراءات الجوازات ومغادرة صالة الوصول، لذلك فهي أشبه ما يكون بالعامل الذي يحدد الانطباع الأولي الذي يلتصق بالذاكرة، كما أن سائق هذه السيارة يمثل الدليل السياحي الأول الذي يتعامل معه الزوار لمعرفة تفاصيل المدن وأماكن الفنادق أو المطاعم ومراكز التسوق. وعلى هذا الأساس فإنه يمنح ركابه صورة ذهنية إيجابية أو سالبة عن المدينة.