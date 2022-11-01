التحول الرقمي ومعضلة الأرشفة

تعتبر الأرشفة عملاً مهماً لتوثيق النشاطات والأحداث التي تقوم بها قطاعات الأعمال أو حتى الأفراد، وتبرز أهميتها في: تدوين الأعمال، ورصد الأحداث، وحفظ التواريخ، من أول يوم تبدأ فيه الجهة أو الفرد القيام بأعمالهم، وتواجه الكثير من قطاعات الأعمال مشاكل متعددة في موضوع الأرشفة والتوثيق، مثل الاعتماد على المستندات الورقية، في الوقت الذي يشهد العالم فيه ثورةً تقنية في أجهزة الحفظ والتصوير والأرشفة، وهناك معضلة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها وهي: اللجوء إلى الأرشفة والتوثيق بعد مضي وقت طويل على بدء أعمال الجهة؛ وبالتالي يصبح الأمر معقّداً وصعباً لدرجة عدم وجود الكثير من المستندات، أو عدم وضوحها، أو عدم وجود تواريخ وتسلسل زمني لكل عمل.