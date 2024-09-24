فريق التقويم.. والإذاعة الفلكية..!!

ولكن ما يلاحظه منسوبو ومنسوبات المدارس أن بعض تلك الزيارات، التي تكون بموعد مسبق مع مديري ومديرات المدارس، يكون الاستعداد لها من قِبل بعض إدارات المدارس باستنفار كبير وكثير حد القلق لمنسوبيها، وقد يرهق المعلمين والمعلمات ومنسوبي المدارس من أجل أن يطلعوا بوجه مشرق، حتى لو كانوا ليسوا كذلك..!