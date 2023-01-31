لماذا الإبل؟!

وأما ما يخص الجانب الطبي فسأكتفي بحليب الإبل. ولكي أُبسّط المعلومة على القراء لن أستخدم المصطلحات الطبية، وسأكتفي بقول إن القيمة الغذائية لكأس واحد من حليب الإبل يعادل ٤ إلى ٥ كؤوس من حليب البقر. وإضافة إلى ذلك، الكثير من التجارب والدراسات والأبحاث تقول إن حليب الإبل يساعد في التخفيف من أعراض التوحد لدى الأطفال، وكذلك يساعد في إنقاص نسبة السكر في الدم بتقليل نسبة مقاومة الإنسولين، وهو معزز للمناعة وصحة القلب.. وغيرها الكثير من الفوائد.