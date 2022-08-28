العنصرية داء القلوب المريضة!!

الإسلام حارب العنصرية؛ فهي في قاموسه لا أثر لها، ويدعو إلى التوقف عن الحديث عنها؛ فهي تنتهي عندما نتوقف عن الحديث عنها. قال تعالى: {إنَّ أَكْرَمَكُم عِنْدَ الله أتْقَاكُم}، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كلكم بنو آدم، وآدم من تراب"، وقال عليه الصلاة والسلام: "الناس سواسية كأسنان المشط".