الندرة المصطنعة للعقار لمدينة الرياض

من هنا، فإن المطلوب من وزارة البلديات والإسكان أن تبادر إلى إصدار بيان صحفي عاجل وشفاف، يوضح بجلاء ما يتعلق بمصطلح “الندرة المصطنعة” والتوجيه الخامس.

هذا البيان لن يكون مجرد إجراء إعلامي، بل خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة، وإثبات الالتزام العملي بمسار رؤية 2030، وتحويل الشفافية من شعار إلى ممارسة مؤسسية ثابتة.