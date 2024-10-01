دور وزارة الثقافة في "أوركسترا السعودية في لندن: مثالٌ للأناقة والرقي في فن التنظيم والإتيكيت"

اعتمدت الوزارة في تنظيمها هذا الحدث، على أعلى معايير الاحترافية، حيث حرصت على توفير بيئة راقية تضمنت تفاصيل تنظيمية تعكس الذوق الرفيع، مثل الاهتمام بالأزياء التقليدية، والموسيقى الفولكلورية السعودية، التي تمازجت ببراعة مع المقطوعات العالمية.. هذا المزج الفريد لم يكن مجرد تأكيدٍ على هوية المملكة فحسب، بل كان وسيلةً لتقديم التراث السعودي بأسلوبٍ معاصرٍ يتماشى مع المشهد الفني العالمي.