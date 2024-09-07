متى تنتهي إسرائيل؟

هذا النهج الأمريكي الكارثي -مع الأسف- ليس مفاجئاً، فلو كانت الولايات المتحدة ترغب يوماً في إنهاء الصراع، لكان بإمكانها الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، أو على الأقل التوقف عن تقديم الدعم الذي يعزّز من استمرار الحرب، إلا أن الحقيقة الصارخة هي أن واشنطن، في كثيرٍ من الأحيان، تكون داعمة لطرفٍ على حساب الآخر، كما هو الحال جلياً في فلسطين المحتلة.