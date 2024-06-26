صفات شيطان الإنس في أي مجلس..!!

ينظر للجميع، ثم يبدأ في تنويع سلامه على الآخرين. هناك من يصافحه بلا تواصل بصري، وهناك من يقدم له رؤوس الأصابع فقط نظرًا للأحداث السيئة بين الطرفين، وهناك من يعانقه نظرًا لاحتياجه له، سواء في الحاضر أو المستقبل.