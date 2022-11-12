السعودية الخضراء هل ستعيد الزراعة في الجنوب؟

تقوم الدولة -وفقها الله- ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بجهود كبيرة في سبيل أن ينعم الوطن وأبناؤه والمقيمون فيه بحياة تخلو من التأثيرات المناخية، وإيجاد بيئة صحية. من هنا جاءت فكرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. وقد بدأنا -ولله الحمد- نشاهد ذلك واقعًا ملموسًا، وتم تطبيقه على أرض الواقع، وزادت مساحة الأراضي الخضراء في المناطق الصحراوية؛ للتقليل من انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث، والحفاظ على الحياة البحرية، تماشيًا مع رؤية 2030 التي من ضمن أهدافها تحسين جودة الحياة، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060.