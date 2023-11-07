مغامرو السيول وتغليظ العقوبات

ربما نقبل الموضوع لو كانت المسألة إنقاذ عائلة احتجزتهم السيول، أو مساعدة محتاجين انقطعت بهم السبل بسبب الأمطار، ونحن نشكر هؤلاء، ونشد على أيديهم نظير أعمالهم الإنسانية وبطولاتهم التي ساهمت في إنقاذ عوائل أو أفراد، كانوا بأشد الحاجة للمساعدة، وفي ظروف لا تحتمل انتظار الجهات الرسمية.. أما غيرهم من المتهورين الذين يعتبرون موسم الأمطار فرصة لإظهار "عنترياتهم الكاذبة"، التي لا تمت للعقل بصلة، فإنهم يسببون مشاكل كبيرة للمجتمع بهذا السلوك غير السوي؛ فهم من جهة يشتتون جهود الجهات الرسمية، مثل الدفاع المدني، على حوادث مفتعلة، من المفترض ألا تقع على حساب حوادث مهمة يُفترض مباشرتها بسبب ذلك التشتيت.. ومن جهة أخرى أصبحوا قدوة سيئة لبعض المراهقين الذين يتمنون أن يقوموا بمثل تلك التصرفات؛ وبالتالي زيادة أعداد المشاكل الناجمة عن ذلك.