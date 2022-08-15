هل يفرق إذا قصَّرت مع أحد؟

كل طفل هو أمانة قبل أن يكون متعة، تكليف من الله قبل أن يكون تشريفًا لك بشكله أو اسمه أو لونه، لا خيار لك في تربيته من عدمها، وصدقني ليس الأمر بالجملة!

الواحد منهم هو روح وجسد وفكر وعقل، إعماره ونشأته الأولى مسؤوليتك أيها الوالد الفاضل، وليس من شأني إن كان لديك واحد أو عشرة أبناء، ولكن لست وغيري مكلفين بأن نتحمل شخصًا واحدًا يُدمِّر أمن دولتنا بتطرُّفه، أو يشوِّه سمعة بلادنا بحماقاته، أو يكون عميلاً أو مفسدًا بفكره الملوث!