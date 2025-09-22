اليوم الوطني السعودي: قراءة في الفكر الإداري للملك المؤسس طيب الله ثراه

إن قراءة اليوم الوطني من منظور إداري تكشف أنه مدرسة متجددة، تعلّمنا أن الدولة السعودية قامت على منهج إداري متين، جعل من الإدارة وسيلة للتوحيد في الأمس، وأداة للتحول في الحاضر، وضمانة لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا. ومن هذا الإرث القوي، وُلدت رؤية السعودية 2030 باعتبارها امتدادًا طبيعيًا لمنهج المؤسس، تؤكد أن الإدارة الواعية هي الطريق لصناعة الغد.