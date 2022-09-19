الموت مضاعفات يمكن الوقاية منها

الخوف من الشكوى أدّت لزيادة ممارسة الطب الدفاعي فوفقًا لـ"Medscape Surgeon Malpractice Report 2021" تم تسمية ما يقرب من 77 بالمائة من الجراحين في دعوى قضائية طوال حياتهم المهنية، حيث قال 65% من الأطباء الذين تمت مقاضاتهم إن السبب الرئيسي للدعوى يتعلق بالجراحة ومضاعفات العلاج، وقال 82% إنهم شعروا أن الدعوى لم يكن لها مبرر، وقال 38% إنهم فوجئوا، في حين أفاد 39% أن القضية تمت تسويتها قبل الذهاب للمحاكمة، وقال 17% إن القاضي أو هيئة المحلفين انحازوا للأطباء، وقال 3% فقط من الأطباء إن القاضي أو هيئة المحلفين أعادوا الحكم لصالح المريض.