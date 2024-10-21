وبعد الاتفاق على قواعد الصلح قال -صلى الله عليه وسلم-: "هات اكتب بيننا وبينك كتابًا"؛ فدعا الكاتب، وهو علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وقال: "تكتب بعد باسمك اللهم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو"، فاعترض سهيل بن عمرو وقال: والله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولكن اكتب محمد بن عبدالله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لسيدنا علي: "امحها يا علي، واكتب محمد بن عبدالله"، فقال علي -رضي الله عنه-: "والله لا أمحها أبدًا يا رسول الله"، فقال صلى الله عليه وسلم: "هاتها يا علي"، فمحاها بيده عليه الصلاة والسلام؛ لأنه يعلم تمامًا أن عليًّا لن يمحو كلمة رسول الله.