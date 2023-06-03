خطر الحروب.. والضحايا العقول

وتحمل السعودية العبء؛ لتحمي ثغورها وحدودها، وتبذل كل غالٍ ونفيس لرفعة ونجاح وصحة أبنائها، وتعليمهم وتثقيفهم، وشحذ همم النابهين منهم، في الوقت الذي يتقلص فيه دور البيت، ويغيب دور المدارس والجامعات، وتكون النتيجة انخراط شباب صغير في شراك المخدرات وخداعها؛ لذا يجب أن تُستنفر الهمم لمواجهة هذا الخطر الداهم القاتل، ويكون الاستنفار جماعيًّا، بل أمميًّا.. فمنذ 5 سنوات قضت المخدرات على مليار إنسان، إضافة لمئات المليارات كخسائر اقتصادية، وكذلك أضعاف تلك المبالغ لعلاج آثار المخدرات صحيًّا ومجتمعيًّا وأمنيًّا وثقافيًّا وعلميًّا.