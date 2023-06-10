ضُربنا وما ضرَّنـا..!

إذن، هو سلوك إطفائي بحت، لا علاقة له بالتقويم الذي هو أساس التربية؛ فالضرب لا يؤثر بشكل إيجابي على الطفل مهما أقنعت نفسك بذلك؛ لأن الآثار النفسية له والتعنيف بشكل عام، جسديًّا كان أو لفظيًّا، لا تظهر بين يوم وليلة، بل تتراكم يومًا بعد يوم؛ لتشكل غشاوة ضبابية في ذهن ذلك الإنسان، تلاحقه كلما أراد أن يفكر بصفاء؛ فضجيج تلك الآثار يمنعه من التركيز والسلام النفسي، بل قد يتعدى ذلك إلى أن يشوه نظرته لذاته؛ فيدخل في دهاليز مظلمة في عقله، قد ينجو منها بلطف الله، وقد لا ينجو؛ فتتدهور حياته!