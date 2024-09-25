عراقة التاريخ وعلو الحاضر

اليوم الوطني يوم الوحدة ليس مجرد ذكرى عابرة إنما هو محطة مهمة مضيئة يجب أن نتوقف بها ونستلهم العظة والعبر للأجيال القادمة، وتفعيل المشاعر النبيلة للوطن الاحتفاء باليوم الوطني هو احتفاء بتاريخ أمة استطاعت مواجهة أكبر التحديات والصعوبات منذ أن أرسى المؤسس، طيب الله ثراه، أركان الدولة.. تحت راية التوحيد ثبت دعائم الوحدة وحمل أبناؤه البررة هذه الأمانة؛ مما جعل المواطنين ينعمون بالأمن والطمأنينة تحتفل الدول بأعياد الاستقلال ووطني لم تدنسه براثن الاستعمار، ونحن نحتفل بالتأسيس… والحمد لله…