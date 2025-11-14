أوهام السنة الأولى من الشهرة ..!

● كل الذين يرددون كلمة "أنا مشغول"، لديهم خلط عجيب بين الانشغال والإنجاز، العبرة يا قوم ليست بكثرة الأشغال بل بكثرة الإنجاز، إنّ النملة التي تسير أمامي الآن وأنا أكتب هذه الناصية، هي مشغولة جداً، ولكنها مشغولة في ماذا، حتى الحيوانات التي تركض من حولي هي مشغولة ولكن مشغولة في ماذا؟