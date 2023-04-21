عطونا عيدية!!

وما زلتُ أذكرُ عندما سافرتُ قبل سنين طويلة بصحبة أهلي وأنا طفلة صغيرة إلى مصر، وقضينا العيد هناك. كنا في زيارة لإحدى المحافظات، وكان أغلب أهلها من محدودي الدخل الذين لا يملكون سوى قوت يومهم، وبالرغم من معاناتهم وفقرهم فقد لفت انتباهي أن الكل يعايد بعضهم، من أصغر طفل إلى أكبر شيخ.. وكان ما يقومون به أشبه بعملية تدوير، وكان مبلغ العيدية يتفاوت بحسب الاستطاعة، لكن الجميع كان يحرص على المشاركة في تلك العادة بأي مبلغ من المال، حتى ولو بجنيه واحد فقط. المهم هو إدخال الفرحة في قلوب الجميع. ومما لا زلتُ أذكره أنه حتى النساء الأرامل كن يحرصن على المشاركة؛ لذلك كان المشهد في غاية الروعة والجمال، وظل حتى هذه اللحظة عالقًا بذاكرتي.