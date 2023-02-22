لا ينبغي أن ننظر إلى يوم التأسيس على أنه قصص من الماضي، نستمع لها ونصفق لأبطالها فحسب، وإنما يجب أن نستلهم منها العبرة في أن الإنسان متى كان مؤمنًا بقضيته، ولديه العزيمة والإصرار، فسوف ينجح بإذن الله، ويحقق كل ما يحلم به ويسعى إليه، خاصة إذا كان على حق، ومتمسكًا بالعدل، وتسلَّح بالإيمان بالله، وهو ما حدث مع قادة هذه البلاد قبل ثلاثة قرون، عندما أرادوا التأسيس لمملكة، دستورها القرآن الكريم وسُنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-.