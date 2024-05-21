العمل المرن.. ثقافة جديدة في سوق العمل السعودي

من المؤكد أن لهذا التطوير فوائد كثيرة، خاصة بعد أن أصبحت جميع الدول قرية عالمية واحدة. وبحسب بعض الدراسات، من المتوقع أن تشهد الهند والصين الزيادة الأكبر في إجمالي القيمة المضافة نتيجة اعتماد تنظيم العمل المرن، ليسجل اقتصاد البلدين زيادة في إجمالي القيمة المضافة بنسبة تصل إلى ما بين 193 و141 في المئة على التوالي. كما تحقق الصين أعلى مكاسب محتملة من حيث توفير الساعات، مع استعادة ما يصل إلى 1.4 مليار ساعة من زمن التنقل بفضل اعتماد مفهوم العمل المرن.