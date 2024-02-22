يوم التأسيس.. يجسّد عمق الانتماء لدولة ممتدة الجذور
ذكرى يوم التأسيس تجسّد عمق الدولة السعودية حضاريًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا، والتي قامت على منهج قويم يبرز تاريخها وجذورها الراسخة وحضارتها العريقة وما يشهده الوطن من نهضة تنموية غير مسبوقة واهتماماً وعناية على جميع المستويات، وفق رؤى وخطط استراتيجية حكيمة، والتي تدل على عمق الانتماء لدولة ممتدة الجذور جعلت العالم أجمع يدرك كيف صنعت الدولة السعودية تاريخها الحافل بالتحديات والبطولات.
حُقّ لنا الفخر والاعتزاز بماضيها وعمقها التاريخي والحضاري، وبما توليه القيادة من اهتمام وعناية في إبراز تاريخ الدولة المباركة منذ إرساء دعائمها من الدرعية العاصمة الأولى للدولة في عام 1139هـ / 1727م.
"المملكة العربية السعودية" على امتداد تاريخها الحافل بالأمجاد وعلى امتداد تاريخها العريق، بُنيت على أساس قوي ومتين وممتد، وقد عملت على تحقيق الأمن والوحدة والعدل من قبل ثلاثة قرون، مجسدةً عمقها التاريخي العريق والممتد إلى عهدنا الزاهر.
في دولتنا نستذكر ونفخر بالماضي العريق المتجذر، ونعتز بالسجل الحافل بالملاحم الوطنية، ونُشيد بالبناء والأساس المتين، ونؤكد للعالم أجمع أن الأصالة والثبات والإرث الحضاري من هويتنا، فنحن شعب مترابط ومتلاحم مع قيادتنا التي نبادلها الحب والوفاء فهو متوارث منذ عهد المؤسس.
ندعو الله -عز وجل- أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يديم على بلادنا الغالية العز والرخاء والاستقرار والأمن والأمان.