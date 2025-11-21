وطن تهتم قيادته بالتفاصيل

اليوم ومع الرؤية التي أطلقها سمو ولي العهد؛ تغيّر إدراكنا نحن السعوديين لطبيعة المشاريع. لم نعد نراها كأرقام أو عقود، بل كرحلة تبدأ من تفاصيل صغيرة تمس حياة الناس يوميًا. من الفرص الوظيفية التي تنشأ، إلى المصانع التي تعمل، والبنى التحتية التي تتسارع، والمعروض السكني الذي يرتفع، والخدمات والمرافق التي تتحرك مع كل استثمار جديد.. جميعها أجزاء من قصة واحدة؛ المواطن أولًا.