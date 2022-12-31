فن الإتيكيت.. خُلق إسلامي أصيل

لنكن أكثر تحضرًا ورقيًّا في التعامل مع الآخرين، ولنحرص على تقديم صورة مشرقة عن أنفسنا، وأن نتوقف عن انتقاد الآخرين حتى وإن كانوا على خطأ، ما دام ذلك يضايقهم ولا يروق لهم، وإن كان من ضرورة لتقديم النصيحة فإن الطريق الموصل إلى تلك الغاية يجب أن تسبقه مقدمات، وأن تكون النصيحة بيننا وبينهم، وبدون وجود طرف ثالث؛ حتى تكون مقبولة، ولا تتحول إلى فضيحة.