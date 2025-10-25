كيف تستعيد أدمغتنا عافيتها؟

الأمر يبدو عكس ذلك أيضاً عند مواجهة الدماغ لهجمات كبيرة ومستمرة من المرض كما في التصلب المتعدد أو الجلطات أو العدوى فإن ذلك يؤثر على بُنية الدماغ وهيكله مما يضعفه وبالتالي يقل معدل الإصلاح والتعافي فيه.

عرضت السيدة ماجي الكسندر الرئيس التنفيذي السابق لبرنامج التصلب المتعدد الأوروبي من وجهة نظرها أن الدماغ يحتاج إلى حماية أجزاءه ويتم ذلك عن طريق التفاعل الإجتماعي والتواصل بصفة أكبر .