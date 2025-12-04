أكثر من مليون متطوع سعودي.. نهضة إنسانية تقودها رؤية وطن

وعلى مستوى الوطن، يأتي التطوع بوصفه ركيزة من ركائز “رؤية السعودية 2030”، التي رفعت عدد المتطوعين من آلاف محدودة إلى أكثر من مليون متطوع في سنوات قليلة، وجعلت من العمل التطوعي قطاعًا مؤسسيًا وداعمًا للنمو الوطني. ففي دولة الرؤية، لم يعد التطوع خيارًا، بل أصبح مؤشرًا حضاريًا وهدفًا استراتيجيًا، لأنه يعكس مدى وعي المجتمع وقدرته على المشاركة في التنمية، ويسهم في بناء اقتصاد مستدام، ومجتمع قوي يقوم على التكافل.