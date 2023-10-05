قيمة المعلم ثابتة لا تتغير

حُق لكل معلم ومعلمة أن يفخر ويعتز بذلك فهذا الاهتمام امتداد لدعم القيادة الرشيدة -يحفظها الله - للمعلمين والتعليم بصفة عامة من خلال الرؤية الطموحة 2030 والتي تهتم ببناء الإنسان ليكون مواطناً منافساً عالمياً حيث تحققت الرؤية وشاهدنا المعلم السعودي بفكره النير وثقافته العالية وبإخلاصه وتفانيه المميز منافساً ليس على المستوى المحلي بل عالمياً محققاً العديد من المنجزات التعليمية والتنافسية في تعليم أبنائنا وبناتنا إضافة إلى ذلك تبوأت المملكة مراتب متقدمة وبمؤشرات عالية في التصنيف العالمي للتعليم وسجلت حضوراً قوياً على الساحة الدولية في العديد من الجوائز.