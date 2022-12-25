المرأة السعودية.. نصف المجتمع الأكثر فاعلية

ولم تخيِّب المرأة السعودية ظن القيادة التي راهنت على إمكاناتها، ووثقت في قدراتها، وأثبتت خلال فترة وجيزة أنها أهل لهذه الثقة؛ إذ اقتحمت الكثير من المجالات التي كانت حكرًا على الرجال، وبذلت جهودًا مضنية، مكَّنتها من تثبيت أقدامها.. فقد سارعت إلى انتهاز هذه الفرصة الذهبية، والتحقت بميادين العمل والإنجاز، وأثبتت إمكانياتها وقدراتها على تحقيق الإضافة الإيجابية المطلوبة؛ إذ لم يعد هناك بيئة عمل إلا دخلتها، وحجزت لنفسها مكانًا فيها؛ فشهدناها سفيرة تمثل بلادها في كبريات دول العالم، وبرلمانية تسهم في صناعة التشريعات، ومحامية تدفع عن حقوق المظلومين، وعنصر أمن يسهم في فرض الانضباط، وعاملة تدفع حركة الإنتاج.. ولكن لأن أي مجتمع بشري لا يخلو من فئة قليلة تغرد خارج السرب، وتسبح عكس التيار، فإن بعض النساء لم يستوعبن -للأسف- الرسالة التي أراد المجتمع إيصالها إليهن، ولم يتعاملن مع هذه الفرصة السانحة بما تستحقه من اهتمام؛ إذ ظنن أن أجواء الانفتاح تعني التسكع في المولات بدون هدف، والتصرفات الخارجة عن حدود الذوق العام، أو الخروج بملابس غير محتشمة، لا تتوافق مع بيئتنا وعاداتنا وأخلاقنا، أو بماكياج صارخ، يلفت الأنظار، ويجلب المعاكسات والتحرش.