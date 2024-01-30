الصحافة السعودية تدخل "عصر المستقبل"

ولا ننسى أيضًا أهمية إعادة البريق لهذه المهنة، وتنظيم عضوية الهيئة، وإبعاد من يدَّعون الانتساب لها، ويطلقون على أنفسهم أنهم إعلاميون وصحفيون لمجرد أن أحدهم بث منشورًا أو اثنين على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح من المشهورين، أو الذين بات يُصطلح على تسميتهم بـ"المؤثرين". ومع التقدير الكبير لما يقوم به بعض هؤلاء من أدوار إيجابية وعمل مسؤول إلا أن ذلك لا يبرر لهم الانتساب إلى مهنة الصحافة والإعلام؛ فهي مهنة محكومة بضوابط محددة، وهناك اشتراطات معلومة على من يريد مزاولتها.