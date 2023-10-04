استحوا قليلاً يا هؤلاء!!

ما حدث يؤكد أننا نواجه كارثة تربوية بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ، وهو ما ينبغي التصدي له بما يستحق من اهتمام، وإذا لم يتم التعامل الصارم مع كل من تسول له نفسه الاعتداء قولاً أو فعلاً على المعلمين والمعلمات، أو يتجاوز مقاماتهم، فلنقل على مستقبل أجيالنا السلام؛ لأن من لا يتمتع بالاحترام الكافي والتقدير الذي يستحقه لن يكون قادرًا على منحهما للآخرين.