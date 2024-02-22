الشعر هو الوسيلة الإعلامية الرائدة واللغة الرائجة لدى شعوب الجزيرة العربية منذ الأزل، ولعلنا في مقالتنا هذه نركز على دور الشعر وأبرز شعراء الجزيرة والمملكة على وجه الخصوص في الثلاثمائة عام الفائتة، والتي تعتبر مرحلة تأسيس السعودية العظمى في مراحلها الثلاث وقد اتسم الشعر منذ التأسيس بروعة وعذوبة تتسق مع روح الدولة وقضايا المجتمع، مبرزاً بذلك روح المثابرة والكفاح لإعلاء كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكانت الحماسة هي العنوان الأبرز للقصائد الشعرية في وصف المعارك والانتصارات وإحياء جذوة الجهاد لدى الجيوش السعودية، وذلك بشقي الشعر سواء الفصيح أو الشعبي النبطي، حيث إن حكام الدولة السعودية ابتداء بالمؤسس الإمام/ محمد بن سعود مروراً بالإمام / تركي بن عبدالله مؤسس الدولة السعودية الثانية وانتهاء بالإمام الملهم/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراهم- لم يكونوا قادة ومربين ومؤسسين فقط لدولتهم في مراحلها الثلاث، بل كانوا رجالاً وأئمة وحكاماً فتح لهم التاريخ يديه على مصراعيه ليلجوا عبره في ثقةٍ متفردة إلى كل صفحاته الناصعة البياض، وكان الشعر أحد تلك الأبواب لحفظ ذلك الإرث التاريخي وأمجاده كونه مرجعاً يُعتد به حيث كان الشعر حاضراً في مرحلة التأسيس ومرحلة الاسترداد والتوحيد، واصفاً للتضحيات الجمة لحكام وأبناء هذا الشعب المجيد في كل تلك المراحل ليصل في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سمو سيدي الأمير/محمد بن سلمان- حفظهما الله- إلى قمة الحفاوة به من خلال جعل العام الفائت ٢٠٢٣م عام الشعر في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠م.